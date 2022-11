AMD Radeon RX 7900XT e XTX ufficiali: benvenuti nel gaming a 8K

Finalmente è arrivato anche l'attesissimo giorno dell'annuncio ufficiale delle Radeon 7000. Le prime della nuova generazione saranno le Radeon RX 7900 XT e 7900 XTX, rispettivamente a 20 e 24 GB di memoria.

La grande novità di quest'anno riguarda la scelta di AMD di puntare a un'architettura mista con design chiplet. Da una parte le unità dedicate al processore grafico, costruite su nodo a 5 nanometri, affiancate e collegate tramite Infinity Fabric ai cluster dedicati alla tecnologia Smart Access Memory, costruite invece a 6 nanometri e che consentono di aumentare a dismisura la banda di interconnessione e il trasferimento di istruzioni.

Il focus di quest'anno era principalmente quello di incrementare le prestazioni per watt, restituendo GPU più efficienti fino al +54% e con una potenza nominale che per la migliore opzione arriva sino a 61 Teraflop.

Migliorato anche il Ray Tracing, con nuovi core dedicati all'accelerazione IA che migliorano le prestazioni del 50%, così come arrivano il supporto a un nuovo motore di encoding e decoding simultaneo per AVC, HEVC e AV1 fino all'8K a 60 FPS. Inoltre, AMD ha annunciato l'arrivo del supporto completo allo standard Display Port 2.1 grazie alla tecnologia AMD Radiance Display, con trasferimenti fino a 54 Gbps e supporto a 12-bit per colore fino a 68 miliardi di colori, perfetto sia per l'8K che per il 4K.

Sul palco torna anche Scott Herkelman, che già nel corso del mese di ottobre 2022 aveva confermato che le nuove Radeon 7000 non avranno il connettore 12VHPWR - annuncio ribadito durante la diretta e accolto da un fragoroso applauso.

La Radeon RX 7900 XTX sfoggia 96 Compute Unit RDNA3 con frequenze fino a 2.3 GHz, 24 GB di memoria GDDR6 a 384-bit e un TBP di 355 W.

La Radeon RX 7900 XT, a sua volta, farà affidamento su 84 CU RDNA3 con frequenze fino a 2 GHz, 20 GB di memoria GDDR6 a 320-bit e un TBP di 300 W.

Le nuove schede video arriveranno il 13 dicembre 2022, rispettivamente a 999 dollari e 899 dollari.