AMD Radeon RX 7950 XT: rinomato tipster diffonde specifiche, ma ci cascano tutti

Mentre si continua a faticare e sperare in un colpo di fortuna per acquistare una GPU Radeon RX 6000 durante i drop settimanali, in rete i tipster del settore hanno pubblicato le prime, presunte specifiche della scheda grafica AMD Radeon RX 7950 XT dotata di architettura RDNA 3.

La AMD Radeon RX 7950 XT dovrebbe dotarsi della GPU AMD Navi 31 composta, come da diagramma a blocchi firmato Olrak29_ che trovate in calce alla notizia, da due GDC o Graphics Core Die e un singolo MCD o Multi-Cache Die. Ogni GCD avrà quindi 3 Shader Engine, e ognuno di questi sarà composto da 2 Shader Array. A loro volta, ogni singolo SA sarà composto da 5 Work Group Processors o WGP, i quali sostituiranno le già note Compute Unit o CU. Ogni WGP, dunque, conterà su 8 unità SIMD32 dotate di 32 ALU. In parole povere, si parla di 7.680 core per GCD e 15.360 core in totale.

All’interno della GPU Navi 31 dovremmo trovare 256-512 MB di Infinity Cache e un totale di 8 controller di memoria a 32 bit per un'interfaccia bus a 256 bit. Nel caso specifico della scheda video AMD Radeon RX 7950 XT, dunque, si vocifera la dotazione della configurazione di punta Navi 31 per un totale di 15.360 Stream Processor dal clock pari a 2,5 GHz, ovverosia l’11% in più dell’attuale ammiraglia Radeon RX 6900 XT, e un totale di 38,4 TFLOP di potenza di calcolo FP32 effettiva, il 67% in più della RX 6900 XT. Al contempo, il TBP aumenterà a un totale di 500 W, cifra monstre considerati gli standard attuali.

Ciò che stupisce è poi la presunta dotazione di 32 GB di memoria GDDR6 al posto dei 16 GB visti nelle ammiraglie attuali. Insomma, sembra che la nuova AMD Radeon RX 7950 XT sia destinata a essere un vero e proprio titano lato prestazioni.

Anche altri media outlet del settore hanno riportato queste cifre ma, come svela poi il noto informatore Greymon55 responsabile del Tweet, questo è un suo pesce d’aprile che nasce dall'unione di dati attendibili ottenuti in precedenza da fonti interne ad AMD a lui note, e cifre inventate sul momento da lui stesso.

