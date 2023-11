AMD Radeon RX 8000, lo sviluppo va a gonfie vele: le GPU spuntano nelle patch di Linux

Le prime informazioni sulle AMD Radeon RX 8000 sono arrivate nel mese di febbraio, preannunciando quello in arrivo nel prossimo anno come un salto generazionale enorme per le schede grafiche del Team Rosso. Ora, a testimoniare che lo sviluppo della Radeon RX 8000 sta andando a gonfie vele, le schede sono apparse nelle patch di Linux!

Come spiegano i colleghi di Phoronix, le nuove schede video di AMD sono state incluse tra i target del compiler LLVM di Linux. In particolare, le ultime patch aggiungono il supporto per due schede video senza nome di AMD: non è dunque certo che si tratti delle nuove Radeon RX 8000, anche se Tom's Hardware spiega che, dal momento che la lineup RX 7000 è completa, le possibilità che si tratti di GPU di nuova generazione è elevata.

In più, le due schede video hanno l'architettura RDNA4, che con ogni probabilità verrà introdotta proprio con le Radeon RX 8000 di AMD: un altro indizio del fatto che le due GPU presenti nelle patch siano delle componenti di nuova generazione, e non dei semplici refresh delle schede della linea Radeon RX 7000. Inoltre, entrambe le componenti sono chiamate "dGPU", dove la lettera "d" starebbe indicare il fatto che si tratti di schede video discrete per desktop, e non di grafiche integrate per laptop.

Sfortunatamente, però, per il momento non abbiamo altre informazioni sulle due schede video, anche perché esse vengono considerate esattamente al pari delle GPU RDNA3 dalle funzioni del compiler LLVM di Linux. Dal momento che la Radeon RX 8900 sarebbe stata cancellata, comunque, possiamo aspettarci che le due schede video svelate dalle patch di Linux si collocheranno nella fascia media.

In ogni caso, le nuove GPU AMD saranno svelate nel 2024, con un lancio previsto nella seconda metà del prossimo anno: possiamo dunque aspettarci che, nel giro di qualche settimana, i leak e i rumor sulle prossime schede video del Team Rosso inizieranno a ingranare. D'altro canto, le prime notizie sulle RTX 5000 di NVIDIA, che verranno lanciate insieme alle Radeon RX 8000, sono iniziate ad emergere già negli ultimi giorni.