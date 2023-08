AMD Radeon RX 8900, non tutto è perduto: la GPU top di gamma sarebbe ancora in sviluppo

A febbraio, poco dopo il lancio delle Radeon RX 7900, AMD ha confermato le Radeon RX 8000, le sue GPU di nuova generazione che dovrebbero fare il loro debutto nel 2024 inoltrato. Ora, finalmente, un leaker riporta le prime indiscrezioni sulle GPU next-gen del Team Rosso, confermando la nuova architettura RDNA4.

Negli ultimi giorni, per la verità, dei leak sulle GPU AMD Radeon RX 8000 c'erano già stati, ma si era trattato di novità tutt'altro che positive: per esempio, era emerso che il Team Rosso avrebbe cancellato la Radeon RX 8900, abbandonando del tutto il mercato delle schede video di fascia alta per concentrarsi sui settori midrange ed entry-level.

Il leaker Moore's Law is Dead, invece, ha svelato una GPU con configurazione Navi 4C, che si affiancherà ad altri due chip, una con configurazione Navi 4X e l'altra con configurazione Navi 4M. Delle tre, la GPU Navi 4C dovrebbe essere la più avanzata, poiché si tratterebbe di un Multi-Chip-Module (MCM) a blocchi. Insomma, se davvero la Radeon RX 8900 esiste, è molto probabile che essa userà una chip Navi 4C come propria GPU, mentre Navi 4X e 4M saranno rispettivamente destinate alla fascia media e a quella bassa.

In effetti, sempre Moore's Law is Dead conferma che l'architettura Navi 4C si troverà sulle Radeon RX 8900 XT e XTX, ovvero le due schede video che proseguiranno la linea high-end del Team Rosso, sostituendo le Radeon RX 7900 XT e XTX lanciate nel 2022 dalla compagnia di Sunnyvale. In ogni caso, lo YouTube ha anche spiegato che non vi è ancora la certezza matematica che le due schede video verranno lanciate sul mercato: il loro sviluppo starebbe infatti procedendo, ma gli scarsi risultati commerciali delle Radeon RX 7900 potrebbe indurre AMD a non mettere in vendita i corrispettivi di nuova generazione.