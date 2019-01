AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.1.2: i driver ottimizzati per Resident Evil 2

AMD ha annunciato che i nuovi driver Radeon Software Adrenalin Edition 19.1.2 sono ufficialmente disponibili. Questi ultimi sono ottimizzati per tutti gli ultimi titoli usciti su PC, compreso Resident Evil 2.

[COMUNICATO STAMPA AMD]: AMD, in partnership con Capcom, annuncia che a partire da oggi i gamer potranno immergersi nuovamente nelle ambientazioni horror di Resident Evil 2, con un gameplay ancora più straordinario grazie alla potenza delle GPU Radeon, capaci di far vivere esperienze più immersive e coinvolgenti.

I monitor FreeSync 2 HDR come BenQ EX3203R, AOC AG273QCX, Samsung C32HG70 o Asus XG49, sono gli alleati perfetti per i gamer che hanno a disposizione una GPU AMD Radeon e cercano di sopravvivere ai pericoli di una Racoon City rimasterizzata, riportando in vita il terrificante gameplay del capitolo originale del 1998 con un framerate elevato, una grafica nitida e bassa latenza su qualsiasi piattaforma.

Con il supporto al Day-0 per Resident Evil 2, Radeon Software Adrenalin Edition 19.1.2 offre fin da subito le migliori prestazioni possibili:

Prestazioni ottimali e un framerate fluido a 1080p, 1440p e 4K con GPU Radeon.

fluido a 1080p, 1440p e 4K con GPU Radeon. FreeSync 2 HDR con il supporto della tecnologia di aggiornamento adattivo leader del settore, in grado di produrre pixel a bassa latenza e alta luminosità, oltre che a un'ampia gamma di colori nel contenuto High Dynamic Range (HDR) per display PC.

con il supporto della tecnologia di aggiornamento adattivo leader del settore, in grado di produrre pixel a bassa latenza e alta luminosità, oltre che a un'ampia gamma di colori nel contenuto High Dynamic Range (HDR) per display PC. Asnychronous Compute che migliora l'utilizzo della GPU, la latenza di input, l'efficienza e le prestazioni.

Con il bundle AMD Raise the Game Fully Loaded, i fan di AMD Radeon riceveranno gratuitamente tre dei giochi più attesi dell'anno: Resident Evil 2, The Division 2 e Devil May Cry 5 con l'acquisto di una GPU AMD Radeon VII (disponibile a partire dal 7 febbraio), RX Vega o RX 590 o di un PC con Radeon VII, RX Vega o RX 590. La promozione è valida fino al 9 febbraio e i giochi potranno essere riscattati fino al 6 aprile.

Potete scaricare i driver AMD più recenti da questa pagina.