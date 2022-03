AMD Radeon Super Resolution, l'attesissimo scaler universale è più vicino che mai

Neanche il tempo di scoprire i nuovi Ryzen tra cui il 5800X3D, che AMD torna a spron battuto su uno dei suoi cavalli di battaglia degli ultimi mesi, la tecnologia Super Resolution. In effetti, già da tempo si parlava di possibili novità all'orizzonte.

No, non è quello che pensate. FidelityFX Super Resolution, per ora, resterà tra noi ancora per un po'. Le novità riguardano ben altro e in particolare la tecnologia di scaling universale RSR, che abbiamo già provato a immaginare nel nostro beve speciale su cosa è Radeon Super Resolution.

Presentata nel corso del keynote AMD al CES 2022, la tecnologia Radeon Super Resolution non dovrebbe discostarsi troppo da NVIDIA Image Scaling, ovvero un modello di upsampling "universale" che si colloca al di fuori della pipeline del gioco, a livello della scheda video, poco prima di produrre l'output per il monitor.

Ne parliamo proprio oggi perché, dopo settimane di totale assenza dalle principali colonne di news mondiali, finalmente è la stessa AMD a regalarci un teaser. In un breve sneak peek delle novità in arrivo su Adrenalin Software, presente nel player in apertura, scopriamo chiaramente che il momento sembra finalmente arrivato. Manca davvero pochissimo al lancio di Radeon Super Resolution e quel "Q1 2022" lascia chiaramente intendere che si tratta di questione di giorni, se non di ore, prima di poter toccare con mano questa nuova feature ad appannaggio esclusivo delle GPU AMD Radeon.