AMD Radeon Super Resolution: cosa cambia con AMD FSR?

Nel corso di una scoppiettante conferenza al CES 2022 AMD ha presentato le novità Radeon, tra cui la nuova soluzione grafica mainstream RX 6500XT. Un dettaglio che, tuttavia, ha colpito i più attenti, è stato il reveal di Radeon Super Resolution. Di cosa si tratta?

Nel corso della nostra prova di FidelityFX Super Resolution abbiamo evidenziato la bontà di questa soluzione in contrapposizione a un deterioramento dell'immagine decisamente marginale a preset particolarmente mirati alla qualità. Per quanto buona e performante, questa tecnologia di upsampling spaziale è soggetta a una diffusione legata strettamente alla volontà dei game developer di implementarla. Per ovviare a questo problema, AMD ha sganciato la bomba direttamente sul palco digitale di Las Vegas.

Il nuovo Radeon Super Resolution è un metodo di scaling basato su FSR, ma implementato direttamente nel pacchetto driver Adrenalin. Questo comporterà un'immediata compatibilità con un parco titoli pressoché illimitato derivante dalla possibilità di applicare lo scaling direttamente a livello di sistema, anche se il titolo non è esplicitamente compatibile con FidelityFX Super Resolution.

Nei dettagli del software, sul sito ufficiale, è possibile leggere che "la prossima versione, che dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2022, include AMD Radeon Super Resolution (RSR), una nuova tecnologia di upscaling spaziale basata sul driver. Fondato sullo stesso algoritmo di AMD FidelityFX Super Resolution, RSR offrirà nuovi livelli di prestazioni con esperienze di gioco a risoluzione quasi nativa in qualsiasi gioco eseguito in modalità a schermo intero esclusivo su grafica basata su AMD RDNA e più recente".

Confermati, dunque, i precedenti rumor su Radeon Super Resolution, in cui si parlava di una tecnologia compatibile, trattandosi di driver Adrenalin, solo con GPU AMD, e soprattutto solo su quei titoli presenti sul mercato che prevedono all'interno del gioco una modalità a schermo intero esclusiva.