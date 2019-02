AMD Radeon VII: la nuova scheda video nelle nostre immagini esclusive

La Radeon VII di AMD è quasi pronta al debutto. Il prossimo 7 febbraio, giorno in cui saranno pubblicate anche le recensioni relative alla nuova ammiraglia di casa AMD, questa arriverà ufficialmente sul mercato. Nell’attesa, potete vedere la scheda nelle nostre immagini esclusive, che abbiamo scattato per la recensione.

AMD Radeon VII è la prima GPU prodotta con processo produttivo a 7 nm ad arrivare nel mondo del gaming. L’obbiettivo della casa americana è quello di insidiare NVIDIA nella fascia alta del mercato, entrando in diretta competizione con la RTX 2080. Radeon VII è basata su una GPU Vega 20, dotata di architettura GCN5 ma aggiornata con il nuovo processo produttivo a 7 nm. AMD punta al gaming in 4K con questa GPU, anche grazie ai 16 GB di RAM HBM2 presenti a bordo, con un bus a 4096 bit e un clock di 2 Gbps. In tutto sono presenti 3840 Stream Processor e 128 ROPs, mentre la frequenza della GPU arriva a 1800 MHz, contro i 1546 della Vega 64.

Le aspettative sulla nuova top di gamma AMD sono elevate, si parla infatti di prestazioni simili a quelle di una RTX 2080 ma a un prezzo inferiore, di 699$. Il costo in Italia non è ancora stato comunicato, non resta altro che attendere il 7 febbraio per la recensione.