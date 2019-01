AMD Radeon VII ufficiale: è la prima GPU a 7nm nata per il gaming in 4K

Dopo NVIDIA, oggi è toccato ad AMD presentarsi sul palco dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas. Ebbene, la società californiana ha sganciato la "bomba", annunciando la scheda video AMD Radeon VII, la prima GPU consumer con processo produttivo a 7nm, pensata per il gaming in 4K.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Engadget e Guru3D, si tratta di una scheda video di fascia alta destinata agli utenti enthusiast, ovvero coloro che vogliono giocare su PC senza scendere a compromessi. L'architettura a 7nm permette un aumento delle prestazioni del 25% circa rispetto alla precedente generazione di GPU AMD, senza andare a influire sui consumi, perlomeno stando a quanto annunciato dalla società californiana.

AMD Radeon VII presenta 60 Compute Unit operanti alla frequenza massima di 1,8 GHz e 16GB di memoria RAM HBM. Durante la conferenza tenutasi al CES 2019, l'amministratore delegato di AMD, Lisa Su, ha mostrato la GPU in azione, con Devil May Cry 5 che girava a oltre 60 FPS in 4K. AMD ha messo in evidenza anche dei benchmark della nuova Radeon VII a confronto con la RTX 2080 di NVIDIA, i quali mostrano prestazioni speculari, ma meglio attendere i benchmark indipendenti prima di trarre le dovute conclusioni.

La nuova GPU sarà disponibile negli USA a partire dal prossimo 7 febbraio a un prezzo di 699 dollari. Il costo comprende anche i videogiochi Devil May Cry 5, Resident Evil 2 e The Division 2. Vi ricordiamo che il prezzo negli USA della NVIDIA RTX 2080 è di 799 dollari, quindi AMD sta puntando su una fascia di prezzo inferiore rispetto ai diretti concorrenti.