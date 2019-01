AMD Radeon VII e Vega 64: benchmark a confronto in 25 giochi

AMD Radeon VII è stata presentata nel corso della conferenza tenuta al CES 2019, ma per la nuova scheda video è tempo di mettersi alla prova sul campo.

Sono trapelati i benchmark che trovate in calce alla news, in cui vengono messe a confronto le prestazioni della Radeon VII con la RX Vega 64 su una miriade di giochi, tra cui Assassin's Creed: Odyssey, Battlefield 1, Destiny 2, Doom, Fallout 76, Far Cry 5, Civilization VI ed altri.

AMD non ha diffuso molte informazioni sui benchmark, ma i dati presenti nel grafico si riferiscono al frame rate catturato dalle schede, probabilmente con i settaggi al massimo (4K di risoluzione e qualità degli effetti al massimo). E' interessante notare come la Radeon riesca a far girare a 97,1 fps Civilization VI, che risulta essere il migliore della lista, ma è anche doveroso menzionare il dato dei 36fps di Assassin's Creed: Odyssey, i 62,2 fps di Battlefield 5 ed i 78fps di Fallout 76.

In molti giochi i miglioramenti sono evidenti: basta mettere a confronto la barra rossa (della Radeon VII) con la bianca della RX Vega 64 per rendersi conto dell'importante passo in avanti.

Precisiamo che i benchmark in questione, sebbene siano stati bollati da molti come ufficiali, sono appunto trapelati sul rete e quindi a riguardo non possiamo darvi conferma dell'effettiva veridicità.