AMD, finalmente arriva il Ray-tracing software sulle vecchie GPU: ma quali?

AMD è impegnata sulle sue prossime schede grafiche, le AMD Radeon RX 7000 RDNA3 in uscita nel 2022, ma non ha smesso di lavorare sulle sue componenti già uscite, come testimonia l'arrivo imminente della tecnologia Vulkan Ray-tracing sulle GPU RDNA1, Vega e Polaris, in versione software.

AMD ha integrato il supporto hardware al Ray-tracing a partire dalle GPU con architettura RDNA2, che è stato annunciato anche per le GPU RDNA3. Stando a quanto riportato dal database open source MESA, però, le schede grafiche AMD RDNA1, Vega e Polaris riceveranno un aggiornamento che permetterà loro di gestire il Ray-tracing con dei driver appositamente realizzati e chiamati RADV Radeon Vulkan.

Le GPU RDNA1, Vega e Polaris non hanno un hardware dedicato a questa tecnologia, ma con l'update potranno emularlo tramite software. A quanto pare, le vecchie GPU AMD implementeranno il Ray-tracing emulando l'architettura RDNA2, anche se non è garantito che supporteranno tutti i driver finora pubblicati, che dunque potrebbero non essere del tutto funzionanti, almeno all'inizio.



La crisi dei semiconduttori perdura ormai da mesi, i prezzi delle GPU sono schizzati alle stelle e la loro disponibilità è limitata. Con questa mossa AMD mette a disposizione l'emulazione software del raytracing sugli hardware più datati, vendendo incontro alle esigenze degli utenti che, pur volendo acquistare una nuova GPU, semplicemente non riescono a trovarla.



Tuttavia, va sottolineato che l'emulazione di Ray-tracing sottrarrà risorse a tutto il sistema, portando a prestazioni decisamente limitate e da verificare, anche solo a 1080p.