AMD RDNA2, nuove conferme sulla RX 6700, RX 6600XT e RX 6600 su GPU-Z

A distanza di pochissimi giorni dai primi avvistamenti della Radeon RX 6700 e della RX 6600XT, arrivano nuove conferme sulla fascia media ed entry-level di AMD da una fonte decisamente insolita.

Il nuovo aggiornamento di GPU-Z da parte di TechPowerUP introduce fra le altre cose il supporto alla Resizable BAR di NVIDIA. Se la GPU del nostro sistema supporta questa funzione, GPU-Z sarà in grado di segnalarci se è attivo o meno.

Ma la vera notizia è un'altra. Sul changelog ufficiale infatti, si legge chiaramente che è stato "aggiunto il supporto per AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600 e grafica integrata per APU Lucienne", oltre al supporto per la NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile.

A questo punto, benché la stessa AMD non abbia ancora ratificato l'esistenza di queste schede, appare evidente che il loro sviluppo se non certo, è quantomeno abbastanza sicuro.

La AMD Radeon RX 6700 è una scheda video con GPU Navi 22 lievemente ridimensionata rispetto alla sorella XT e sulla quale di recente sono emersi forti dubbi circa i tagli di memoria a disposizione, essendo in corso di certificazione presso organismi sovranazionali in due versioni, da 6 GB e 12 GB di memoria GDDR6.

La famiglia 6600 invece è ancora territorio inesplorato. Anche la RX 6600 XT dovrebbe essere basata su una GPU Navi 22, anche lei con taglio da 12 GB, come abbiamo appreso dai documenti trapelati dalla EEC.