AMD regala Far Cry 6 e Resident Evil Village acquistando la Radeon RX 6900 XT

Interessante promozione di AMD. Nell'ambito dell'AMD Radeon RX 6900 XT Game Bundle, è possibile ottenere in regalo la Far Cry 6 Standard PC Edition e Resident Evil Village Standard PC Edition acquistando la scheda grafica.

Come si può leggere nella pagina ufficiale dell'offerta, che è disponibile anche in altre parti dell'Europa, acquistando uno dei modelli della GPU tramite Next (l'unico rivenditore italiano che aderisce) è possibile richiedere il codice per riscattare i due giochi.

La richiesta del codice va presentata attraverso questo indirizzo, e prevede l'inserimento dei dati personali (nome e cognome), ma anche l'email a cui inviare il codice, il codice prodotto acquistato, il codice cliente web ed il numero di ordine.

A questo indirizzo è invece possibile accedere alla lista completa dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

I termini e condizioni sono disponibili in inglese ed in formato PDF e possono essere consultati qui: la campagna terminerà ufficialmente il 31 Dicembre 2021.

AMD evidenzia che grazie alla Radeon RX 6900 XT è possibile godere del gaming all'avanguardia da 1080p a 4K con DirectX Raytracing, il variable rate shading (VRS) e l'AMD FidelityFX.

Trai i modelli custom che danno diritto al codice troviamo la Sapphire Radon RX 6900 XT Nitro+ SE, la ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT OC, la Gigabyte Aorus Radon RX 6900 XT Master e la ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT.