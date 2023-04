AMD ci 'ricorda' che le sue schede video hanno il doppio della memoria delle RTX

Quando si parla di PC gaming, in attesa della consacrazione definitiva del terzo player Intel ARC, negli anni si è sviluppato e imposto un forte dualismo tra team rosso e team verde, con AMD e NVIDIA che hanno lavorato in direzioni molto diverse tra loro.

NVIDIA, per esempio, mai come nelle ultime generazioni ha puntato in maniera molto importante sulla tecnologia più che sulla potenza bruta, sino ad arrivare ad Ada Lovelace, un'architettura monstre di efficienza che per garantire uno scarto gen over gen fa affidamento anche sul DLSS3 con Frame Generation.

Tuttavia, nonostante la bontà acclarata di queste feature basate sul Deep Learning, la stessa Serie 40 di NVIDIA ha alimentato il dibattito sulla quantità di memoria video a disposizione per via di alcune scelte giudicate da molti come non al passo coi tempi, con un'industria videoludica che punta sempre più in alto da questo punto di vista (per esempio, come abbiamo sottolineato nella nostra prova PC di Star Wars Jedi: Survivor).

Quando si tratta del competitor diretto, sappiamo bene quanto ad AMD piaccia stare sul pezzo: già durante il lancio della Radeon RX 7900 XTX, infatti, non sono mancate le frecciatine sulle dimensioni delle schede video e sull'utilizzo dei connettori di nuova generazione. Per questo, non stupisce affatto che nella discussione sulla memoria video si sia inserito anche Sasa Marinkovic di AMD, il quale sul suo profilo Twitter ufficiale ha voluto sottolineare come AMD sia più avanti di NVIDIA in termini di quantità di memoria per prezzo.

Come è possibile osservare nell'immagine in calce, AMD riesce a offrire ben 16 GB di memoria video a partire da appena 499 dollari per la Radeon RX 6800, mentre per avere una scheda video NVIDIA con tanta memoria bisogna spendere come minimo i 1.199 dollari della RTX 4080 e la scheda più vicina alla 6800, la RTX 3070 da 549 dollari, ne offre appena la metà.

Nonostante la memoria video non sia chiaramente l'unica condizione per valutare la bontà di una scheda video, in effetti questa comparativa può far riflettere sulle scelte fatte dai due brand nel corso degli ultimi anni.