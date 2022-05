AMD ridefinisce il concetto di 'entry-level' con la RX 6300M: 2 GB di VRAM e TDP da 25W

Qualche settimana fa, AMD ha lanciato la GPU Radeon RX 6400, la sua proposta entry-level nel settore delle schede video per desktop. Ora, a quanto pare, l'azienda sarebbe pronta a fare lo stesso anche nel settore laptop, con la scheda video AMD Radeon RX 6300M, che amplia verso il basso la linea RX 6000 del produttore di Sunnyvale.

La scheda, per il momento non ancora ufficialmente annunciata, è comparsa in alcuni benchmark Vulkan e OpenCL di GeekBench 5, stando a quanto riporta BenchLeaks. Come ampiamente prevedibile, le performance della RX 6300M sono decisamente scarse, ma potrebbero essere giustificate da un prezzo estremamente contenuto.

Tom's Hardware spiega che la scheda viene superata dalla GPU NVIDIA MX450 di scorsa generazione, risultando dunque decisamente poco prestante anche per lo standard dei laptop. Ciò sarebbe dovuto alla particolare architettura della GPU, che presenta un chip Navi 24 "tagliato", poiché dotato di sole 12 Compute Units (CU), per un totale di 768 Core.

A ciò si aggiungono una VRAM GDDR6 da 2 GB e una Infinity Cache dalle dimensioni misere, pari a soli 2 MB. La frequenza della GPU arriva ad un massimo di 1.512 MHz, mentre il TDP della componente è di soli 25 W, il che la rende quantomeno incredibilmente efficiente in termini energetici.

Vi ricordiamo che la scheda tecnica della GPU è quella di una scheda grafica dedicata, e non integrata: nonostante ciò, la componente viene tranquillamente superata nei benchmark da iGPU come la Radeon 680M, che ha boost di frequenza fino a 2,4 GHz a parità di Core. Insomma, a questo punto viene piuttosto difficile capire perché AMD abbia creato una scheda grafica simile, specie dopo la pessima ricezione della RX 6400 da parte del pubblico.