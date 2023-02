AMD riduce lo svantaggio su Intel: market share al 30%, ma il settore CPU è in crisi

A fine gennaio, il CEO di Intel Pat Gelsinger aveva confermato che la sua azienda ha perso terreno rispetto ad AMD negli ultimi mesi, specie nel settore server. Una nuova indagine statistica, però, rivela oggi l'entità di questo arretramento: stando ai dati, infatti, AMD avrebbe superato il 30% di market share nell'ultimo trimestre.

Il dato, che di per sé è davvero impressionante, è stato condiviso da Reuters e si basa su una ricerca di Mercury Research. Secondo l'analisi statistica, infatti, nel solo quarto trimestre del 2022, cioè tra ottobre e dicembre, AMD ha guadagnato il 3% circa di mercato, salendo dal 28,5% al 31,3% nei settori server e client, mentre Intel ha perso una percentuale analoga di market share, scendendo dal 71,5% al 68,7%.

Ciò significa che, al momento, AMD si assesta su un terzo del mercato complessivo dei chip per PC, sommando ovviamente il settore server e quello consumer. La cavalcata del Team Rosso negli ultimi anni è stata impressionante, e non sembrano esserci segni che puntino ad un suo rallentamento. A premiare particolarmente il colosso di Sunnyvale sono comunque le vendite lato server, settore nel quale Intel sembra faticare molto ad imporsi.

In generale, però, il mercato dell'informatica si sta contraendo rapidamente: i dati di Mercury Research, infatti, parlano di un calo delle vendite delle CPU del 34% su base annuale e del 19% confrontando i dati del quarto e del terzo trimestre del 2022. In termini di unità vendute, nel 2022 sono stati piazzati 374 milioni di CPU, per un ricavo complessivo di 65 miliardi di Dollari.

Con l'imminente arrivo delle CPU EPYC per server di AMD, la fetta di mercato dell'azienda potrebbe crescere a dismisura, andando ben oltre il 30% e portando fattualmente ad un duopolio quasi perfetto, in cui sia Intel che AMD potrebbero aggirarsi tra il 40 e il 60% dello share del mercato.