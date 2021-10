AMD rilancia drop di schede video Radeon RX 6000: come acquistarle - Aggiornata

Come da tradizione, anche in questo penultimo giovedì di ottobre 2021 AMD rilancia il drop settimanale di schede video AMD Radeon RX 6000 d’ultima generazione. Considerato che i prezzi del mercato GPU stanno ancora aumentando, questa è una delle poche occasioni per aggiudicarsi una nuova GPU al prezzo di listino. Vediamo come si fa.

Il sistema attuato dalla società di Lisa Su è diverso da quello di NVIDIA: mentre quest’ultimo, solitamente, “sgancia” il drop con pochi avvertimenti e tramite il negozio ufficiale del partner LDLC, il team rosso rende disponibile un lotto di AMD Radeon RX 6000 tramite il portale Web dell’azienda, dove normalmente è possibile accedere anche agli ultimi processori rilasciati sul mercato.

Aprendo il sito del negozio AMD nell’orario del drop, che ricordiamo avvenire solitamente attorno alle 15:55 ore italiane, gli utenti dovranno attendere 15 minuti, alla fine dei quali verranno inseriti in maniera completamente casuale in una coda per l’acquisto. A questo punto sarà solo una questione di fortuna: la conclusione del drop, ovvero la vendita completa del lotto disponibile per la settimana, solitamente avviene dopo 20 minuti. Ciò significa che i più fortunati avranno un periodo di tempo alquanto limitato per acquistare una AMD Radeon RX 6000. Non sono mancati casi di utenti ai quali è stata comunicata la chiusura delle vendite proprio durante la compilazione del modulo online con dati di pagamento e indirizzo di spedizione.

Insomma, avete compreso la situazione. Non vi resta che attendere l’avvio del drop con pazienza e sperare nell’inserimento ottimale nella coda d’acquisto. Come sempre, buona fortuna!

Sempre rimanendo nel mondo AMD, circa una settimana fa la società ha ufficializzato la GPU AMD Radeon RX 6600, modello entry-level per il gaming in 1080p.



Aggiornamento 15:56 - Esattamente come nelle scorse occasioni, alle 15:56 AMD ha ufficialmente aperto la coda. Sarà sufficiente recarsi sul negozio ufficiale AMD linkato sopra e attendere il proprio turno.