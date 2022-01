AMD rilancia drop schede video Radeon RX 6000: occasione per prenderle a prezzo di listino

Torna anche questa settimana il drop settimanale di schede video AMD Radeon RX 6000 di ultima generazione. Esattamente come in occasione del lotto reso disponibile la settimana scorsa, vediamo ancora una volta come tentare la fortuna e acquistare una nuova scheda grafica al prezzo di listino, il più basso del mercato.

Nel caso specifico della società di Lisa Su, si mantiene ancora la tradizione del drop alle 15:56 ore italiane del giovedì. Come sempre, ricordiamo che dovrete recarvi in tale orario sul negozio ufficiale AMD che, per l’occasione, cambierà volto dal classico catalogo a griglia alla schermata dedicata all’acquisto delle schede grafiche della serie Radeon RX 6000.

Una volta entrati sul portale all’orario citato, il sistema vi chiederà di effettuare l’autenticazione con codice CAPTCHA – per assicurare la vostra natura umana e non robot – ed e-mail, utile poi per l’acquisto stesso. Dopodiché, AMD vi inserirà automaticamente in una coda in posizione casuale; a questo punto dovrete attendere il vostro turno e, al momento propizio, selezionare la scheda video di vostro interesse, inserire i dati per pagamento e spedizione e il gioco è fatto.

Solitamente l’attesa iniziale dura 15 minuti e la coda ha una durata complessiva di 20 minuti prima dell’esaurimento scorte. Non vi resta quindi che sperare nell’inserimento più fortunato nella coda, con un tempo di attesa ridotto, affinché possiate aggiudicarvi una AMD Radeon RX 6000 al prezzo del rivenditore stesso.

Rimanendo nel mondo AMD, l’azienda ha presentato la scheda video Radeon Pro W6400 per workstation.