AMD rilancia drop settimanale di GPU Radeon RX 6000: come acquistarle oggi - Aggiornata

AMD anche questa settimana ritorna alla carica con un nuovo drop di schede video Radeon RX 6000, ultima generazione lanciata sul mercato e la cui disponibilità è ancora alquanto bassa. Dopo il drop di fine settembre, questa è una nuova occasione per aggiudicarsi una GPU di fascia alta al prezzo di listino.

Anche nell’occasione precedente abbiamo dedicato uno spazio alla spiegazione del metodo di acquisto: i lettori interessati dovranno recarsi sul negozio ufficiale AMD e attendere pazientemente l’avvio del drop. Quest’ultimo avviene solitamente tra le 15:00 e le 16:30, con un orario solitamente non fisso; tuttavia, nelle ultime due settimane abbiamo notato un trend per cui AMD apre la coda poco prima delle 16:00.

Si parla di coda in quanto la società guidata da Lisa Su ha introdotto un sistema per cui, all’apertura del sito durante l’orario di drop, i clienti verranno inseriti casualmente in una “sala d’attesa”. Quando giungerà il rispettivo turno, allora il sito permetterà la selezione della scheda video d’interesse e la compilazione dei dati per il pagamento e la spedizione.

Si segnala, però, che non si avrà molto tempo per aggiudicarsi la GPU: trattandosi di lotti limitati, frequentemente il drop termina dopo 20 minuti. In altre parole, acquistare una Radeon RX 6000 è solo questione di fortuna. Come per l’ultimo drop, aggiorneremo questa notizia nel momento in cui la coda verrà ufficialmente aperta.

A proposito di AMD, si vocifera che la nuova GPU Navi 23 sarà perfetta per il mining di criptovalute.



Aggiornamento ore 15:56 - Anche il drop odierno avviene nel medesimo orario dei precedenti: la coda è ufficialmente aperta, con attesa iniziale di 15 minuti prima della distribuzione delle schede video.