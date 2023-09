AMD rilascia i driver game-ready per Lies of P... ma solo per alcune schede video

Il Team Rosso continua a corteggiare i videogiocatori: dopo l'annuncio dell'arrivo del FSR 3 con frame aggiuntivi di AMD su una pletora di GPU proprie e della concorrenza, l'azienda di Sunnyvale ha lanciato oggi dei nuovi driver game-ready per Lies of P. A questo giro, però, sembra che i driver siano compatibili solo con una manciata di GPU.

Nello specifico, AMD ha lanciato il driver Adrenalin Edition 23.20.11.01 for Lies of P nelle scorse ore. Il nuovo aggiornamento, come suggerisce il titolo, è interamente dedicato a Lies of P e non porta con sé alcuna ulteriore ottimizzazione o alcun bugfix per altri titoli. Se non avete intenzione di giocare il titolo di Neowiz Games, insomma, potete tranquillamente fingere che il software non esista.

Tuttavia, se desiderate acquistare Lies of P (o se avete già preordinato il gioco), non sarete certamente contenti di sapere che il driver è compatibile solo con alcune GPU AMD. Nello specifico, le GPU supportate sono le Radeon RX 5000, le Radeon RX 6000 e le Radeon RX 7000, sia in versione desktop che in variante mobile. Non sono invece compatibili con l'update le GPU Polaris, cioè le Radeon 400 e 500 e le GPU con architettura Vega. Si tratta di una scelta piuttosto inusuale per i driver game-ready, solitamente compatibili con tutti i prodotti del Team Rosso.

Benché non ci siano ancora informazioni precise sul boost prestazionale offerto a Lies of P dal nuovo aggiornamento driver di AMD, gli sviluppatori del gioco hanno pubblicato una scheda dedicata al software (e agli analoghi driver game-ready di NVIDIA) sulla pagina Steam del souls-like, suggerendo dunque che il salto in termini di performance garantito dai nuovi driver sarà tutt'altro che secondario.

Vi ricordiamo comunque che Lies of P uscirà il 19 settembre per tutti: mentre aspettate l'arrivo del gioco nei negozi fisici e virtuali, dunque, potete iniziare a scaricare il nuovo update di AMD (o l'analogo targato NVIDIA). E, ovviamente, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Lies of P!