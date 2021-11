AMD rilascia nuovo driver Radeon Software: supporto a Forza Horizon 5 e bug fix

A un mese dal lancio dei driver Radeon dedicati a Windows 11 e Far Cry 6, AMD torna alla carica con il nuovo software Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.11.1. Oltre ai consueti bug fix, l’aggiornamento porta con sé l’ottimizzazione per Forza Horizon 5 e Call of Duty: Vanguard.

Disponibile tramite il sito ufficiale AMD, ricercando ovviamente il proprio modello di scheda grafica Radeon, questa nuova versione dei driver Adrenalin punta soprattutto alla ottimizzazione degli ultimi videogiochi più interessanti usciti sul mercato – a proposito, potete già leggere la recensione di Forza Horizon 5. Il changelog completo, però, è il seguente:

Supporto per Call of Duty: Vanguard e Forza Horizon 5 ;

; Aumento delle prestazioni fino al 23% in Forza Horizon 5 in 4K Extreme, utilizzando Radeon Software Adrenalin 21.11.1 sulla scheda grafica Radeon RX 6800 XT da 16 GB, rispetto alla precedente versione del driver software 21.10.2RS-426;

in Forza Horizon 5 in 4K Extreme, utilizzando Radeon Software Adrenalin 21.11.1 sulla scheda grafica Radeon RX 6800 XT da 16 GB, rispetto alla precedente versione del driver software 21.10.2RS-426; Risolto problema con l’impostazione del monitor Samsung Odyssey G9 C49G95T su risoluzione 5120x1440 a 240Hz;

Rimossi artefatti visivi su Call of Duty: Warzone muovendo il cursore nel menu di gioco.

In aggiunta, il team di Lisa Su ha specificato che sono già noti diversi problemi sorti proprio con quest’ultimo update e ora in fase di risoluzione:

Durante il gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy , alcuni utenti potrebbero riscontrare timeout del driver su alcuni prodotti come Radeon RX 5500 XT. Una soluzione temporanea consiste nel disabilitare la funzione Radeon Anti-Lag nel software Radeon;

, alcuni utenti potrebbero riscontrare timeout del driver su alcuni prodotti come Radeon RX 5500 XT. Una soluzione temporanea consiste nel disabilitare la funzione Radeon Anti-Lag nel software Radeon; Alcuni utenti potrebbero riscontrare un elevato consumo di spazio su disco da parte della cartella Multimedia Athena Dumps;

È possibile osservare artefatti visivi durante l'attività di gioco su Call of Duty: Black Ops Cold War su alcuni prodotti AMD come Radeon RX 6800M;

Durante l’attività di gioco su PlayerUnknown's Battlegrounds con più display collegati in modalità estesa, il software Radeon potrebbe non rispondere quando l'utente si trova nella lobby e tenta di aprire il software Radeon sul display secondario tramite il menu contestuale. Una soluzione temporanea consiste nel premere la scorciatoia da tastiera Alt + R se ciò accade;

con più display collegati in modalità estesa, il software Radeon potrebbe non rispondere quando l'utente si trova nella lobby e tenta di aprire il software Radeon sul display secondario tramite il menu contestuale. Una soluzione temporanea consiste nel premere la scorciatoia da tastiera Alt + R se ciò accade; La sincronizzazione avanzata potrebbe causare la comparsa di una schermata nera quando abilitata su alcuni giochi e configurazioni di sistema. Tutti gli utenti che dovessero riscontrare problemi con la sincronizzazione avanzata abilitata dovranno disabilitarla come soluzione temporanea;

quando abilitata su alcuni giochi e configurazioni di sistema. Tutti gli utenti che dovessero riscontrare problemi con la sincronizzazione avanzata abilitata dovranno disabilitarla come soluzione temporanea; Le metriche delle prestazioni di Radeon e le funzionalità di registrazione possono segnalare in modo intermittente valori di clock di memoria estremamente alti ed errati.

Rimanendo nel mondo AMD, ricordiamo che sono disponibili le patch per i problemi con CPU Ryzen su Windows 11.