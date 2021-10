AMD e Microsoft rilasciano patch per i problemi CPU su Windows 11 - Aggiornata

Come ben sappiamo, il primo update di Windows 11 causa problemi alle CPU AMD Ryzen. Diversi utenti hanno registrato rallentamenti nelle performance, dovuti all'incompatibilità con la memorizzazione nella cache L3. Ebbene, AMD e Microsoft ora hanno rilasciato le patch per risolvere il bug.

Come riportato da Tom's Hardware, il primo aggiornamento di AMD riguarda i driver del chipset della scheda madre, riparando nello specifico il driver UEFI CPPC2 responsabile dell'indirizzamento dei thread ai core corretti. Risolvendo questa funzione, detta anche preferred core, il sistema non influirà più negativamente sulle prestazioni nelle applicazioni che richiedono l'utilizzo dei core più performanti del chip.

Per scaricare questa prima patch sarà necessario recarsi sulla pagina ufficiale del supporto AMD, dove si accederà alla tabella di ricerca del driver AMD necessario – o, in alternativa, al software per ricerca automatica. Nel caso in cui preferiate la ricerca manuale, dovrete recarvi sulla lista dei prodotti AMD, cliccare su Chipsets, selezionare il socket della scheda madre in dotazione al vostro PC o laptop e, infine, cliccare su Submit. A questo punto, la pagina che vi verrà mostrata elencherà i driver a vostra disposizione, tra i quali dovrete ovviamente selezionare la versione per Windows 11 a 64 bit.

Aggiornamento ore 20:05 21/10/2021: Microsoft ha reso disponibile per tutti, poco dopo il rilascio della prima patch da parte di AMD, l'atteso aggiornamento cumulativo KB5006746. Per scaricare quest'ultimo su Windows 11, vi basta aprire le Impostazioni, premere sulla voce Windows Update e fare clic sul pulsante Scarica e installa relativo all'apposito update cumulativo. Insomma, sembra proprio che il bug della cache L3 sia stato risolto del tutto, come riportato anche da HotHardware.