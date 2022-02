AMD: rilasciati driver Adrenalin per Elden Ring, Shadow Warrior 3 e GRID Legends

A qualche ora dal lancio internazionale dell’ultimo titolo firmato FromSoftware - a tale proposito, a voi la nostra recensione di Elden Ring - anche AMD ha rilasciato gli ultimi driver Radeon Adrenalin per ottimizzare i videogiochi più recenti usciti sul mercato. Ecco le novità principali che portano con sé.

La versione dei driver Radeon Adrenalin numero 22.2.3 è disponibile su scala globale e introduce le ottimizzazioni per Elden Ring, Shadow Warrior 3 e GRID Legends. In particolare, per il titolo FPS in arrivo il 1° marzo 2022 si prevede un aumento fino al 5/6% per Radeon RX 6900XT, Radeon RX 6800XT e Radeon RX 6700XT con impostazione Alta 4K. Il videogioco firmato Codemasters, invece, si prevede un aumento delle performance fino al 7% con Radeon RX 6900XT, 8% con Radeon RX 6800XT e 15% per Radeon RX 6700XT sempre in impostazione Ultra Alta 4K. Mancano, invece, le percentuali di ottimizzazione per Elden Ring.

Sono noti anche alcuni problemi tecnici in seguito a questo aggiornamento: in particolare, si prevedono problemi grafici su Cyberpunk 2077 con la scheda video AMD Radeon RX 570, oltre all’assenza dell’effetto trasparente su Windows 10. In aggiunta, giocando a God of War si potrebbe notare una serie di cali di FPS o stuttering con la GPU Radeon RX 6900XT. Altri bug, però, non vanno esclusi. I driver in questione sono disponibili per Windows 10 e Windows 11 con schede video AMD a partire dalla serie RX 400.

Ricordiamo, in conclusione, che FidelityFX Super Resolution è disponibile su Cyberpunk 2077 e Steam Deck.