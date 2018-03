AMD: rilasciati i nuovi driver Adrenalin per Sea of Thieves e A Way Out

ha appena rilasciato iottimizzati per. Che siate alla ricerca di forzieri nei mari o all'avventura con un vostro amico, vi consigliamo di scaricare questo update per la vostra scheda video.

I nuovi driver introducono anche il supporto alla nuova versione delle API Vulkan 1.1, con la risoluzione di alcuni bug riscontrati dai giocatori in titoli come Final Fantasy XV, Forza Motorsport 7 e Star Wars Battlefront 2. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il changelog ufficiale.

L'update è disponibile per Windows 7 e Windows 10 a 32 e 64 bit. Qui sotto trovate i link per il download dei driver.

Per quanto riguarda il futuro di AMD, nelle ultime settimane sono trapelate molteplici informazioni relative alla seconda generazione di CPU Ryzen, nome in codice "Pinnacle Ridge". Questi saranno con ogni probabilità destinati sia al mercato desktop che a quello mobile legato ai notebook e alle nuove console portatili figlie del "flop" delle Steam Machine (vedasi Smach Z), prodotti impensabili fino a qualche anno fa ma ora realizzabili grazie anche alle nuove GPU integrate Vega. Ryzen 7 2700X dovrebbe presentare 8 core e 16 thread, proprio come il 1700X, ma con una maggiore frequenza di clock (clock base 3.7 GHz, boost fino a 4.35 GHz in Turbo Boost), TDP di 105W, 20MB di cache (4MB L2 + 16MB L3) e il supporto alla tecnologia XFR 2.0, che consente maggiori possibilità in ambito di overclock.