AMD risolve il bug fTPM delle sue CPU su Linux: le critiche di Linus Torvalds funzionano!

Da quando il papà di Linux ha "tirato le orecchie" ad AMD per i problemi della sua implementazione del fTPM sui sistemi operativi Linux, pare che AMD si sia messa alacremente al lavoro per risolvere i bug prestazionali legati a quest'ultimo. Nelle scorse ore, infatti, il Team Rosso ha finalmente rilasciato una patch risolutiva del problema.

Pochi giorni fa, Linus Torvalds, il creatore di Linux, aveva duramente criticato AMD per la sua implementazione del fTPM, definendolo "stupido" e "una piaga" per i sistemi operativi Linux e chiedendo ad AMD di disattivarlo. Dopo la presa di posizione di Torvalds, diversi altri esponenti dell'industria si sono uniti alle lamentele, ponendo una pressione senza precedenti sul colosso di Sunnyvale per il rilascio immediato di un fix.

Detto fatto: come riporta Phoronix, AMD ha corretto i problemi del suo fTPM, disabilitando una serie di processi di RNG (Random Number Generation) che finivano per impattare duramente sulle performance delle CPU del Team Rosso su build con sistema operativo Linux. Pare comunque che si tratti di una soluzione temporanea, in attesa di un aggiornamento che risolva definitivamente il problema e che permetta al fTPM AMD di tornare a funzionare a pieno regime.

Con un post su Git.Kernel, lo sviluppatore di AMD Mario Limonciello ha spiegato che "i processi RNG non sono necessari al fTPM quando la CPU supporta già le istruzioni RDRAND. La RNG del TPM era stata già disabilitata in passato sul fTPM di AMD, ma le segnalazioni hanno continuato a riportare problemi su alcuni sistemi, che causerebbero uno stutter a livello root generato proprio dalla RNG".

La patch risolutiva è stata rilasciata su Linux 6.5 ieri, martedì 8 agosto, ed è compatibile tramite back-porting sulle altre distribuzioni di Linux. Dopo l'installazione della patch, le segnalazioni di stutter e crash dei PC Linux con CPU AMD sembrano essersi azzerate.