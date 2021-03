AMD, la risposta al DLSS arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Nel corso della presentazione della nuova AMD Radeon RX 6700 XT, AMD ha fatto anche il punto della situazione su una gamma di feature e ottimizzazioni proprietarie che faranno il loro ingresso sul mercato insieme alla nuova GPU Navi 22 XT, ma non solo.

Come riportato dai colleghi di TweakTown ma ampiamente suggerito anche dalle slide mostrate in diretta dalla stessa AMD nel corso della presentazione della Radeon RX 6700 XT, alcune nuove feature sono all'orizzone e il loro approdo non è neanche così lontano.

Oltre allo Smart Memory Access, che permette alle CPU AMD Ryzen di usufruire di tutto il framebuffer invece di uno spazio limitato della memoria della GPU, è stata infatti introdotta anche l'attesissima AMD FidelityFX Super Resolution.

Si tratta du una tecnologia proprietaria che dovrà competere con il Super Sampling del DLSS di NVIDIA che, soprattutto in questa generazione, si è rivelata una vera e propria killer feature. La sua introduzione nel contesto del lancio della 6700 XT non deve però destare preoccupazioni. La politica di AMD in tal senso è stata quella di attendere una piena ottimizzazione della tecnologia.

La Fidelity FX Super Resolution infatti dovrebbe essere compatibile con tutti i device con architettura RDNA. Questo significa che il rivale del DLSS è prossimo all'approdo non solo su PC con grafica Radeon RX, ma potrebbe raggiungere presto anche le console di nuova generazione.

Invece di confezionare un prodotto a uso esclusivo delle schede video high-end quindi, AMD avrebbe quindi preferito una lenta maturazione che potesse permettere a questa tecnologia di raggiungere anche PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

In attesa di scoprire le prossime mosse di AMD, vi consigliamo il nostro approfondimento sulla nuova AMD Radeon RX 6700 XT.