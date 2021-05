AMD, la roadmap si arricchisce: ecco i Ryzen 8000 Granite Ridge con Zen5

Dopo aver appreso gli ultimi interessanti dettagli sul socket AM5, che farà la sua prima apparizione con i Ryzen 7000 Raphael, torniamo nel campo dei rumor con un mega-leak sui processori Ryzen 8000.

Nome in codice Granite Ridge, i nuovi Ryzen con architettura Zen5 vanno ad arricchire la già pluriennale roadmap del Team Red, mentre le nuove APU della stessa generazione prenderanno il nome di Strix Point e includeranno i Ryzen 8000 di segmento G per desktop, H e U per le soluzioni Mobility.

Ed è proprio su Strix Point che apprendiamo ulteriori dettagli. Le APU di serie 8000 saranno infatti basate su nodo TSMC a 3 nanometri con architettura ibrida Zen5 + Zen4D. Purtroppo gli altri dettagli sulle nuove piattaforme sono stati rimossi, pertanto non è possibile al momento carpire ulteriori informazioni in merito alla roadmap.

Per quanto si tratti solo di rumor, vale la pena segnalare che queste indiscrezioni sono emerse già da più fonti, indice della possibile veridicità delle stesse.

Tornando alla prossima attesissima generazione Zen4 su nodo a 5nm, ci aspettiamo grandi cose dalle CPU Raphael, prime in casa AMD a introdurre il supporto alle ram DDR5 e un socket di tipo LGA, ovvero senza pin sul processore, abbandonando l'ormai tradizionale design PGA che ci ha accompagnati fino al socket AM4.