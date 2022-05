AMD RX 6000: le GPU refresh non hanno più segreti, ecco le specifiche tecniche complete

Dopo aver scoperto i prezzi europei delle AMD Radeon RX 6000 refresh, la cui uscita è fissata per la prossima settimana, un leak ci spiega oggi tutte le specifiche tecniche delle tre GPU mid-gen AMD di serie RX 6000, ovvero la RX 6650 XT, la RX 6750 XT e la RX 6950 XT.

A riportare le indiscrezioni è il noto portale VideoCardZ, che spiega che i refresh non sostituiranno le RX 6000 "standard", le quali dunque non usciranno di produzione. Al contrario, le RX 6650, 6750 e 6950 XT dovrebbero affiancarsi al corrispettivo "base", integrando così l'offerta della lineup 6000 di AMD con delle proposte che, per un prezzo leggermente più alto delle controparti, offrono anche delle specifiche tecniche migliori.

Più nello specifico, il boost di performance sarebbe tra il 5 e il 10% per ogni scheda mid-gen rispetto al corrispettivo lanciato lo scorso anno, in modo che il refresh si collochi a metà, in termini di prezzo e potenza, tra due schede grafiche "base" (per esempio, la RX 6650 si collocherà a metà tra la RX 6600 e la RX 6700; la RX 6750 a metà tra la RX 6700 e la RX 6900).

In termini tecnici, la AMD Radeon RX 6950 XT avrà una GPU Navi 21 con 80 Compute Unite (CU) e 5.120 Streaming Processors (SP). La scheda avrà 16 GB di memoria VRAM GDDR6 e un bus di interfaccia a 256-bit. Ogni CU, poi, presenterà un Ray-Accelerator per il ray-tracing. La frequenza di clock della scheda dovrebbe essere pari a 2,1 GHz con boost a 2,31 GHz, il 4% in più della RX 6900 standard. In termini di performance, la GPU dovrebbe raggiungere i 23,65 TFLOPs.

La AMD Radeon RX 6750 XT monterà una GPU Navi 22, con 40 CU e 2.560 SP. La frequenza della scheda dovrebbe essere pari a 2,50 GHz con boost fino a 2,60 GHz (il 3% in più rispetto alla RX 6700) e dovrebbe essere dotata di 40 Ray-Accelators. La VRAM dovrebbe essere in questo caso pari a 12 GB di GDDR6, mentre il bus di interfaccia dovrebbe essere da 192-bit. Infine, le performance complessive dovrebbero arrivare a 13,31 TFLOPs.

Infine, la AMD Radeon RX 6650 XT avrà una GPU Navi 23 XT, dotata di 32 CU e 2.048 SP. La GPU dovrebbe avere 32 MB di Infinity Cache e 8 GB di VRAM GDDR6, insieme a un bus di interfaccia da 128-bit. La frequenza della scheda sembra essere pari a 2,41 GHz, con un boost fino a 2,64 GHz (il 2% in più rispetto alla RX 6600). Le performance complessive dovrebbero attestarsi attorno ai 10,79 TFLOPs. Intanto, comunque, vi ricordiamo che negli scorsi giorni sono trapelati i primi dettagli sulle GPU AMD RX 7000 di nuova generazione, in uscita a fine 2022.