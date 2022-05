AMD RX 6000: performance migliorate fino al 30% con il nuovo Preview Driver

A soli due giorni dal lancio delle GPU AMD RX 6000 refresh, l'azienda di Sunnyvale ha pubblicato la nuova Software Preview dei suoi driver di maggio per le schede video di nuova generazione. Lanciati quasi in parallelo con la RX 6950XT, le RX 6750XT e la RX 6650XT, i driver portano con sé nuove feature e un ingente miglioramento di performance.

Nello specifico, in media il driver migliora le performance delle schede video AMD del 10% su numerosi videogiochi basati su DirectX 11, con un boost di prestazioni decisamente più marcato proprio sulle RX 6000 base e refresh.

Nello specifico, il driver sembra migliorare le prestazioni di giochi come Assassin's Creed Odyssey e World of Warcraft: Shadowlands, che fanno registrare delle performance ottimizzate rispettivamente del 28% e del 30% in più rispetto alla scorsa versione dei driver per le schede video AMD.

Inoltre, in termini di nuove feature, i driver portano con sé l'ottimizzazione della Smart Access Memory (SAM) per alcuni videogiochi, tra cui Death Stranding e Watch Dogs: Legion, le cui performance grafiche migliorano rispettivamente del 10% e del 13% sulla RX 6950XT e del 12% e del 24% su una scheda di fascia media come la RX 6750XT.

Aldilà dei prodotti testati internamente, comunque, AMD conferma che il boost di prestazioni dovrebbe essere generalizzato e riguardare, benché con miglioramenti percentuali ridotti, quasi tutti i giochi DirectX 11 in commercio. Alcuni sviluppatori e utenti, per esempio, hanno confermato che prodotti come Crysis Remastered e God of War risultano ora più stabili e garantiscono performance più solide in-game.

Se possedete una GPU Radeon, dunque, il consiglio è quello di aggiornare i driver il prima possibile: per farlo, potete collegarvi direttamente al sito web di AMD e scaricare i nuovi driver. Bisogna comunque tenere presente che quella pubblicata dall'azienda di Sunnyvale è una preview, e in quanto tale potrebbe essere soggetta a bug e glitch di vario genere.