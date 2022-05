AMD, le RX 6000 refresh costano troppo? Spiegata la politica dei prezzi dell'azienda

Nella giornata di ieri, AMD ha annunciato le nuove Radeon RX 6000 refresh, la sua linea di GPU mid-gen che comprende la RX 6950XT, la RX 6750XT e la RX 6650XT. Aldilà della scheda tecnica delle tre schede grafiche, a saltare immediatamente all'occhio dei fan è stato il loro prezzo, che sembra essere piuttosto elevato.

Tuttavia, riporta The Verge, la scelta dei pricetag da parte di AMD sarebbe dovuto al desiderio di fornire un MSRP realistico alle schede video. In altre parole, l'azienda di Sunnyvale avrebbe deciso di ritoccare verso l'alto i prezzi per non proporre delle schede con un prezzo consigliato tenuto artificialmente basso dal produttore ma successivamente destinato ad alzarsi per via dei rincari imposti da rivenditori e scalper.

Ciò significa che il MSRP delle RX 6000 refresh è stato pensato per non essere superato con ulteriori rincari, che renderebbero le schede poco appetibili per il pubblico, soprattutto in termini di rapporto qualità-prezzo. In questo modo, AMD spera anche di ridurre i potenziali margini guadagno per gli scalper, scoraggiandone così l'attività.

Per questo motivo, la RX 6950XT costa 1.099 Dollari, la RX 6750XT costa 549 Dollari e la RX 6650 costa 399 Dollari. Si tratta di prezzi non certo bassissimi, ma comunque in linea con il mercato attuale, specie considerando gli onnipresenti rincari al di sopra del MSRP delle schede video della concorrenza.

Questa politica "realista" dei prezzi sta premiando AMD, le cui schede grafiche sono scese attorno al prezzo di vendita originale (o addirittura al di sotto di quest'ultimo) più rapidamente delle GPU della concorrenza. Resta dunque da vedere se anche NVIDIA e Intel faranno lo stesso per le loro schede video di nuova generazione.