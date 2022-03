AMD RX 6000 refresh: trapela la data d'uscita, manca solo un mese

Solo pochi giorni fa era emersa l'indiscrezione secondo cui il refresh delle AMD Radeon RX 6000 sarebbe arrivato ad aprile, ben prima del lancio previsto fino allo scorso mese, che secondo molti insider sarebbe avvenuto nel corso dell'estate. Oggi, a quanto pare, è un altro insider a confermare che le "nuove" GPU AMD arriveranno tra un mese circa.

La notizia è stata data in esclusiva dal portale WCCFTech, che spiega che alcune fonti affidabili hanno confermato che il refresh della serie RX 6000 sarà presentato il 20 aprile. Inoltre, la stessa fonte spiega che la lineup di schede grafiche sarà composta da tre modelli, ovvero la Radeon RX 6950 XT Black Edition, la RX 6750 XT e la RX 6650 XT.

A quanto pare, poi, non solo la scheda grafica di fascia alta, ovvero la RX 6950 XT, riceverà una colorazione "total black": al contrario, tutte le GPU saranno vendute in Black Edition, la stessa edizione in cui è stata venduta fin dal lancio la scheda RX 6800 XT, che infatti non riceverà alcun refresh. Potete dare un'occhiata alla "Black Edition" della RX 6800 XT nell'immagine in calce.

Sempre stando a WCCFTech, le tre schede video utilizzeranno le stesse GPU AMD Navi 21, Navi 22 e Navi 23 che si trovano sui modelli base dei dispositivi: nello specifico, la GPU Navi 21, montata sulla RX 6900 XT, sarà utilizzata per la RX 6950 XT; la GPU Navi 22, presente sulla RX 6700 XT, verrà usata per la RX 6750 XT; e infine la Navi 23 sotto la scocca della RX 6600 XT sarà riutilizzata per la RX 6650 XT.

A cambiare sarà invece la velocità della memoria VRAM, che arriverà fino a 18 Gbps, insieme alla frequenza di clock delle GPU, che dovrebbe aumentare leggermente. Ciò dovrebbe permettere un aumento del bandwidth complessivo delle schede e un miglioramento delle performance compreso tra il 2% e il 5% rispetto alle versioni "base" delle schede.