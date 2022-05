AMD RX 6400, attenzione: prestazioni nettamente ridotte con interfaccia PCIe 3.0

Accanto agli imminenti refresh delle schede grafiche AMD RX 6000, AMD sembra pronta anche al lancio della GPU AMD Radeon RX 6400, una scheda grafica di fascia bassa originariamente destinata al mercato OEM ma resa disponibile anche come componente singola per desktop.

Sfortunatamente, le performance della RX 6400 sembrano pessime, tanto che nei benchmark la GPU AMD non supererebbe la GTX 1650 di NVIDIA, una scheda grafica di fascia media con ormai un paio d'anni sulle spalle. A peggiorare le cose, però, arriva oggi una scoperta decisamente preoccupante: in determinate condizioni, infatti, le performance della scheda sembrano crollare ulteriormente.

A quanto pare, infatti, TechPowerUp avrebbe scoperto che le performance della RX 6400 crollano del 14% quando la scheda viene collegata ad un'interfaccia PCIe 3.0 al posto di una più moderna PCIe 4.0. Che una variazione di prestazioni nel passaggio tra un'interfaccia e l'altra ci sarebbe stata era evidente, ma nessuno si sarebbe aspettato un cambiamento così marcato, che dipenderebbe dalla particolare configurazione hardware della scheda di AMD, dovuta alla necessità di ridurne il costo.

La RX 6400, in particolare, è la "sorella minore" della RX 6500, con la quale condivide la stessa GPU Navi 24, benché nel caso della RX 6400 la sua potenza sia del 13% inferiore. La scheda ha soli 768 CUDA Core e un bandwidth della memoria pari a 128 Gbps, dovuto alla riduzione della velocità della VRAM a 16 Gbps. Inoltre, vi ricordiamo che la RX 6400 ha soli 4 GB di VRAM, una cifra che la stessa AMD riteneva "insufficiente per il gaming" fino allo scorso anno.

Per confermare che il calo di performance nel passaggio dal PCIe 4.0 al PCIe 3.0 non fosse stato un caso, TechPowerUp ha testato la scheda in entrambe le configurazioni con ben 24 videogiochi diversi, ottenendo un peggioramento delle performance del 14% in 1080p e in 1440p, con un picco negativo del 23% in meno in caso di gaming in 4K. In alcuni videogiochi testati, poi, il calo di prestazioni è stato persino maggiore, toccando punte del 43% in meno su Doom Eternal e addirittura del 79% in meno su F1 2021.