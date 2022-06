AMD RX 7000, leak rassicura i fan: i consumi delle schede video non si alzeranno

Le schede video di nuova generazione di AMD non arriveranno prima di fine 2022, ma i leak che le circondano in rete sono ormai tantissimi e hanno attirato l'attenzione dei fan, promettendo soprattutto un numero di core doppio rispetto alle AMD Radeon RX 6000. In molti, però, temono che anche i consumi delle nuove GPU AMD aumenteranno verticalmente.

Stando a quanto riporta il Wattage Calculator di Seasonic, invece, sembra che i fan di AMD possano dormire sonni tranquilli, perché le Radeon RX 7000 non avranno consumi esorbitanti, collocandosi in piena linea di continuità con le GPU della serie RX 6000. Nello specifico, pare che i consumi energetici delle schede video di nuova generazione del produttore di Sunnyvale saranno identici a quelli delle GPU current-gen.

Il tool di Seasonic, in particolare, include i wattaggi delle RX 7900 XT, 7800 XT e 7700 XT, che sembrano essere esattamente gli stessi della RX 6900 XT, della RX 6800 XT e della RX 6700 XT rispettivamente. Pare poi certo che quello di Seasonic non sia un errore involontario o una confusione tra le GPU current-gen e quelle next-gen, perché le RX di serie 6000 sono ancora presenti sul database del Wattage Calculator.

Ad ogni modo, pur senza dare alcuna indicazione sulle specifiche tecniche, il tool indica che la RX 7900 XT e la RX 7800 XT richiederanno un PSU da 750 W, mentre un alimentatore da 650 W o superiore sarà necessario per la RX 7700 XT. Al momento, anche la RX 6800 XT e la RX 6900 XT necessitano alimentatori da 750 W, mentre la RX 6700 XT ne utilizza uno da 650 W.

Infine, il listing delle tre GPU indica che tutte utilizzeranno un connettore PCIe Gen5 a 16 pin, come già stabilito da alcuni leak delle scorse settimane, secondo i quali tutte le GPU Radeon RX 7000 avranno un'interfaccia PCIe 5.0.