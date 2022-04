AMD RX 7000: trapelano le finestre di lancio, RX 7900 in arrivo a fine 2022

Solo poche ore fa sono emersi i primi leak tecnici sulle GPU AMD RX 7000, di cui finora si è parlato pochissimo. Oggi, però, lo stesso leaker sembra aver rincarato la dose di indiscrezioni, esponendosi sulla finestra di lancio delle schede video AMD di nuova generazione.

Anche questo nuovo rumor arriva dallo YouTuber Moore's Law is Dead, generalmente ritenuto affidabile per le sue previsioni relative all'hardware per PC. A quanto pare, il content creator avrebbe ricevuto delle informazioni esclusive sulle AMD RX 7000, la cui uscita potrebbe essere suddivisa a blocchi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Nello specifico, sembra che la Radeon RX 7900 uscirà a fine 2022: Moore's Law is Dead, infatti, spiega che la componente dotata di GPU Navi 31, che dovrebbe essere la top di gamma della nuova generazione di schede grafiche AMD, farà il proprio debutto nel Q4 del 2022, ovvero tra ottobre e dicembre di quest'anno.

La GPU Navi 32, cioè la Radeon RX 7800, sarà lanciata invece nella prima metà del 2023. Lo YouTuber, poi, conferma che sia la GPU Navi 32 che la GPU Navi 31 avranno un'architettura mista con chip a 5 nm ed a 6 nm realizzati da TSMC. Inoltre, la scheda video top di gamma dovrebbe utilizzare una tecnologia di 3D Stacking completamente nuova, che non sarà invece implementata sul resto della lineup.

Accanto a queste due schede, inoltre, AMD dovrebbe lanciare due componenti basate sulla GPU Navi 33, che dovrebbero essere la Radeon RX 7600 e la Radeon RX 7700: tra le due schede non dovrebbero dunque esserci differenze enormi, ma la RX 7700 dovrebbe permettere performance migliori e costare leggermente di più della RX 7600. Le GPU Navi 33, comunque, saranno realizzate con chip a 6 nm di TSMC.

Sempre riguardo alle schede con GPU Navi 33, il noto leaker Greymon55 ha spiegato su Twitter che esse costeranno tra i 400 e i 500 Dollari al lancio, senza però fornire ulteriori delucidazioni sulla data della release delle due schede video di fascia medio-alta.