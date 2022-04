AMD Ryzen 7 5800X3D è un successo commerciale: le scorte sono già esaurite

Il lancio della CPU AMD Ryzen 7 5800X3D sul mercato italiano è avvenuto solo un paio giorni fa, il 20 aprile, in concomitanza con la release internazionale del processore, il primo per consumatori dotato di V-Cache 3D. A quanto pare, il Ryzen 7 5800X3D andrebbe già a ruba, al punto da esaurire le scorte di AMD in poco più di 24 ore.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware, infatti, le scorte del Ryzen 7 5800X3D si sono azzerate in meno di un giorno presso tutti i principali rivenditori americani, mentre anche la situazione europea, benché leggermente migliore, sarebbe molto simile a quella di oltreoceano.

Ciò significa essenzialmente che il processore ha fatto registrare vendite al di sopra delle aspettative di AMD, poiché gli utenti sembrano aver facilmente superato gli "scogli" del prezzo piuttosto elevato e dell'impossibilità di overclockare il processore Ryzen 7. Sembrerebbe dunque che le tecnologie V-Cache 3D abbiano attirato moltissimi fan del PC gaming verso la proposta di AMD, che d'altro canto sembra portare una ventata di freschezza nel mercato delle CPU, rimasto piuttosto stagnante dall'uscita, lo scorso anno, dei processore Alder Lake di Intel.

Altra possibilità, ovviamente, è che le scorte di AMD fossero ridotte e che molti siano stati spinti a comprare le CPU al lancio in modo da assicurarsi una componente al proprio MSRP, evitando così di doversi rifornire più avanti da uno scalper pagando un prezzo decisamente più elevato di quello previsto dal produttore.

Negli Stati Uniti, comunque, il prezzo di listino del processore era di 449 Dollari, con alcuni rivenditori come Newegg che ne propongono anche delle scorte al di sopra del MSRP, le quali vengono importate da mercati esteri dove la richiesta della CPU è minore. In entrambi i casi, comunque, la componente si mantiene al di sotto del prezzo dei top di gamma di Intel, ovvero l'Intel Core i9-12900K e l'i9-12900KS, vendute rispettivamente a 589 e 739 Dollari negli Stati Uniti.