AMD Ryzen 3950X: emersi i primi presunti test sulla nuova flagship di AMD

Una fonte di Wccftech è riuscita a mettere le mani sul nuovo processore AMD Ryzen 3950X e ha condotto alcuni interessanti test che confermano, sotto forma di punteggi benchmark, le prestazioni del nuovo chip di punta del colosso di Sunnyvale.

A quanto si apprende dalla fonte, il test è stato condotto su base stock vs. stock, senza profilo di overclock applicato. Per la precisione l'AMD Ryzen 3950X era montato su una ASUS Prime X570-P. Con Cinebench R20 la flagship di AMD ha fatto segnare 8789, con 549 punti in single core. Il campione testato sembra aver mantenuto una frequenza di 3.9 GHz sia con Cinebench che con Test Prime95. In single core invece il Ryzen 3950X ha toccato i 4.7 GHz. Per fare un confronto diretto l'Intel 9980XE fa segnare, sullo stesso benchmark, 8833 punti con 490 punti in single core. Se si valuta il rapporto qualità/prezzo (e se i dati venissero confermati), AMD Ryzen 3950X offrirebbe prestazioni davvero degne di nota.

Insomma, in caso AMD si stanno dando da fare e, nonostante i ritardi, la produzione procede spedita, anche in virtù della collaborazione per la prossima generazione di console come PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Recentemente sono emersi anche i primi dettagli sulla prossima generazione di cpu AMD con architettura ZEN 3.