AMD Ryzen 4000 Renoir PRO, apparse online schede tecniche e prezzi

Le nuove CPU AMD Ryzen 4000 Renoir PRO sono apparse online nei negozi europei rendendo note le specifiche e anche i prezzi. L’azienda di Santa Clara, sempre più dominante sul mercato, punterà sulla nuova generazione di processori per surclassare ulteriormente la concorrenza grazie al suo punto forte: il rapporto qualità/prezzo dei prodotti.

A riportare sui social questa notizia è stato l’utente Twitter momomo_us che in un thread ha mostrato le specifiche tecniche e le fasce di prezzo di tre processori: Ryzen 3 PRO 4350G, Ryzen 5 PRO 4650G e Ryzen 7 PRO 4750G.

Nel catalogo si osservano inoltre due versioni: tray e boxed. Le versioni tray sono quelle vendute ad aziende come Asus e Lenovo per la produzione di computer all-in-one o portatili, mentre le boxed sono quelle solitamente consegnate a chi acquista per crearsi un proprio PC desktop.

Andiamo ora nel dettaglio, analizzando le schede tecniche dei vari processori. I prezzi riportati sono quelli mostrati dal leak di momomo_us, soggetti alle tasse olandesi, ma potrebbero ancora essere soggetti a cambiamenti.

AMD Ryzen 3 PRO 4350G

Core/Thread: 4/8

Frequenza di clock base/boost: 3,8/4,1 GHz

GPU integrata: Vega 6 / 384 SPs a 1700 MHz

Cache totale: 6 MB

TDP: 65W

Socket: AM4

Prezzo: 177.27 Euro (Boxed), 186.34 Euro (Tray)

AMD Ryzen 5 PRO 4650G

Core/Thread: 6/12

Frequenza di clock base/boost: 3,7/4,3 GHz

GPU integrata: Vega 7 / 448 SPs a 1900 MHz

Cache totale: 11 MB

TDP: 65W

Socket: AM4

Prezzo: 252.04 Euro (Boxed), 264.99 Euro (Tray)

AMD Ryzen 7 PRO 4750G

Core/Thread: 8/16

Frequenza di clock base/boost: 3,6/4,4 GHz

GPU integrata: Vega 8 / 512 SPs a 2100 MHz

Cache totale: 12 MB

TDP: 65W

Socket: AM4

Prezzo: 369.05 Euro (Boxed), 388.17 Euro (Tray)

Queste sono le specifiche che compaiono nel sito del negozio olandese Centralpoint, ma è sempre meglio attendere conferme direttamente dall’azienda. La presentazione è attesa per il 7 luglio, assieme al lancio dei processori Ryzen 3000XT Matisse.