AMD Ryzen 4000: niente supporto PCIe 4.0 e SmartShift per i processori notebook

Una interessante intervista concessa dal Senior Product Manager di AMD, Scott Stankard, al sito giapponese 4gamer.net ha permesso di approfondire alcuni dettagli sui nuovi processori mobile Ryzen 4000, recentemente presentati al CES 2020.

Sebbene AMD abbia spinto in maniera aggressiva sullo sviluppo della tecnologia PCIe 4.0 per i processori Zen 2 lato desktop, dal punto di vista dei chip mobile la strategia sembra essere completamente differente. Come confermato dallo stesso Stankard infatti, i processori Ryzen 4000 mobile non godranno del supporto al PCIe 4.0. Rispondendo alla domanda del giornalista giapponese, il Senior Product Manager di AMD ha risposto: "Ryzen 4000 è compatibile con PCIe 3.0. Questo perché, a nostro giudizio, non ci sono molti scenari (dal punto di vista dei notebook) in cui si possa adeguatamente utilizzare PCIe 4.0".

Allo stesso modo, parlando delle APU Ryzen 4000 basate su Vega (e non sulla nuova Navi), Scott Stankard ha escluso la possibilità di utilizzare la tecnologia SmarthShift, che consente l'utilizzo contemporaneo della scheda grafica integrata con quella dedicata: "iGPU non può funzionare contemporaneamente (alla dGPU). Quando una è in funzione, l'altra si disattiva completamente".

Sembra insomma che AMD abbia raggiunto un compromesso per quanto riguarda le caratteristiche delle nuove CPU Ryzen 4000 per mobile. Questo potrebbe non essere necessariamente un male, perché insieme al processo produttivo a 7 nm i costi troverebbero un ulteriore calo. Intanto è spuntato in rete il benchmark di una nuova scheda grafica AMD che sembrerebbe molto potente.