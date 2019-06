AMD Ryzen 5 2600X e Gear S3 Frontier in super sconto su Amazon

In questo caldo sabato di Giugno, Amazon propone degli interessanti sconti su prodotti d'informatica ed elettronica. Dopo quello riguardante il processore Intel Core i9-.9900K, quest'oggi il gigante di Seattle torna all'assalto con un altro processore, ma non mancano le offerte di contorno degne di nota.

Partendo dal processore, si tratta dell'AMD Ryzen 5 2600X, che raggiunge il prezzo più basso su Amazon e può essere portato a casa al super prezzo di 169,99 Euro, 89,91 Euro in meno rispetto ai 259,90 Euro di listino, che si traduce in un risparmio netto del 35%. Si tratta di un processore che include al suo interno il sistema di raffreddamento AMD Wraith Spire, che garantisce eccellenti prestazioni termiche, a cui si aggiunge la piattaforma di calcolo standard AM4. Il processore, facendo parte della gamma Ryzen, utilizza la tecnologia SenseMI per accelerare le prestazioni tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Tra le offerte di oggi segnaliamo anche quella sul Samsung Gear S3 Frontier, lo smartwatch di Samsung con display touch da 1,3 pollici, certificato IP68, con 4 gigabyte di memoria interna e processore dual-core, che può essere acquistato a 181,12 Euro, a cui è possibile aggiungere un risparmio di ulteriori 9,11 Euro in fase di checkout. Il risparmio quindi è importante rispetto ai 429 Euro di listino.