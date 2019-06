AMD Ryzen 5 3600, spuntano in rete i primi benchmark della CPU

I processori desktop di terza generazione di AMD, la serie Ryzen 3, saranno disponibili ufficialmente sul mercato il prossimo 7 Luglio e nel frattempo si sono già mostrati nei primi benchmark third party, in cui hanno fatto vedere i muscoli alle prese con quattro giochi.

I colleghi del sito El Chapuzas-Informatico hanno affiancato alla CPU Ryzen 5 3600 una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070Ti Founders Edition su titoli come Total War: Warhammer 2, Far Cry 5, Final Fentasy XV ed Assassin's Creed Odyssey, in modalità Full HD o Ultra HD.

La Ryzen 5 3600 dovrebbe rappresentare la scelta più economica della gamma ed a quanto pare potrebbe costare intorno ai 200 Dollari.

Come si può vedere dai grafici che vi proponiamo in calce, la differenza di prestazioni tra AMD 7 2700X e la nuova AMD Ryzen 5 3600 è relativamente poca. Inoltre, la CPU è stata in grado di avvicinarsi alle prestazioni di gaming dell'Intel Core i9 9900K nei giochi che utilizzano thread multipli della CPU (come avviene in Assassin's Creed Odyssey o Final Fantasy XV), mentre il discorso è radicalmente diverso quando lavorano in single thread.

Come indicato nei grafici in galleria, i valori sono espressi in frame per secondo (fps).

Per maggiori informazioni sulla recensione delle AMD Ryzen di seconda generazione vi rimandiamo alla recensione di 2700X e 2600X.