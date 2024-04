AMD Ryzen 5 5600X in OFFERTA AL MINIMO STORICO oggi su Amazon

Interessante sconto proposto da Amazon anche sulla componentistica per PC. Quest’oggi, infatti, il colosso di Seattle permette di risparmiare il 13% su un processore a marchio Ryzen, che raggiunge il minimo storico.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il processore AMD Ryzen 5 5600X, infatti, è disponibile in offerta al prezzo di 137,83 Euro, il 13% in meno rispetto al prezzo mediano di 157,54 euro. Dati alla mano, si tratta del minimo storico raggiunto dallo stesso processore su Amazon, che garantisce la consegna per sabato se si effettua l’ordine entro 14 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il processore in questione è a 6 core e 12 thread, ed offre un boost di frequenza fino a 4,6 GHz con ventola Wraith Srealth. Incluso nella promozione anche uno sconto del 33% su Game Pass per PC, un plus da non sottovalutare.

