AMD Ryzen 5 5600X3D in arrivo: sarà il best buy per i PC da gaming entry-level?

A metà giugno, era stato leakato in rete il nuovo processore AMD Ryzen 5600X3D, una CPU con memoria V-Cache 3D, architettura Zen 3 a 7 nm e socket AM4 di scorsa generazione. A quanto pare, la componente esiste davvero, ma riceverà un lancio limitatissimo a partire da inizio luglio.

In particolare, la CPU è stata annunciata da Micro Center, uno dei più grandi rivenditori specializzati in hardware per PC degli Stati Uniti d'America. Micro Center ha spiegato che sarà l'unico rivenditore a proporre il Ryzen 5 5600X3D, che verrà lanciato ad MSRP di 229 Dollari. L'esclusiva di Micro Center durerà per tutto il periodo di disponibilità della CPU sul mercato americano.

Inoltre, la compagnia ha confermato che il Ryzen 5 5600X3D arriverà il 7 luglio, almeno negli Stati Uniti. Visto che la CPU verrà messa in vendita solo da Micro Center, per il momento non è ancora chiaro il suo destino sul mercato europeo: non sappiamo dunque se la componente arriverà nel Vecchio Mondo e tramite quali canali avverrà eventualmente la sua distribuzione.

In ogni caso, nelle scorse ore sono anche state confermate le specifiche tecniche del processore, che avrà 6 Core, 12 Thread e una V-Cache 3D da 96 MB. La frequenza della CPU sarà pari a 3,3 GHz, con un boost fino a 4,4 GHz. Il Ryzen 5 5600X3D supporterà il socket AM4 e le RAM DDR4, collocandosi nella categoria entry-level del mercato, nella quale potrebbe imporsi come migliore alternativa in termini di rapporto qualità-prezzo, detronizzando proposte come l'Intel Core i5-13400.

Sempre Micro Center venderà a 329 Dollari un bundle con il Ryzen 5 5600X3D, una scheda madre ASUS B550-Plus TUF e 16 GB di RAM DDR4 G.Skill Ripjaws V. Inoltre, sarà anche possibile acquistare un PC da gaming già pronto con queste componenti, insieme ad una Radeon RX 6650XT da 16 GB e ad un SSD NVMe da 500 GB, al prezzo di 849 Dollari. Infine, vi ricordiamo che presto AMD potrebbe annunciare anche il Ryzen 5 5700, anticipato negli scorsi giorni da un listing di Gigabyte.