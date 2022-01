AMD Ryzen 5 6600H si mostra in nuovi benchmark: che balzo dal predecessore!

Con l’annuncio delle APU AMD Ryzen 6000 durante il CES 2022, il team guidato da Lisa Su ha confermato che i primi laptop con i nuovi processori arriveranno nel mese di febbraio. Tra i vari modelli elencati nel corso della presentazione c’è AMD Ryzen 5 6600H, di cui sono trapelati i benchmark in rete.

Grazie al bot Twitter Benchleaks abbiamo infatti i primi test Geekbench della detta CPU, testata su piattaforma Lenovo 82RD con 14 GB di RAM e sistema operativo Windows 11. Ricordiamo i dettagli tecnici di AMD Ryzen 5 6600H: si tratta di una APU con processore da 6 core e 12 thread, per frequenza di clock base di 3,30 GHz e boost di 4,50 GHz, e un TDP di 35W.

Ebbene, nei test Geekbench 5 in realtà sembra avere raggiunto i 4,54 GHz, circa 0,04 GHz in più rispetto alla velocità di boost comunicata dalla stessa AMD. Ciò si traduce in 1.472 punti nel test single-core e 8.054 punti nelle prove multi-core, rispettivamente il 18% e il 47% in più rispetto al predecessore AMD Ryzen 5 5800X.

Purtroppo non c’è un paragone diretto con il rivale Intel Core i5-12500H ma, osservando tutte le precedenti indiscrezioni di mercato, KitGuru ha concluso che Ryzen 5 6600H è il 10% più lento nei test single-core e il 15% più veloce in multi-core. Restando comunque benchmark preliminari, è consigliabile attendere i test ufficiali con il rilascio dei primi laptop dotati di AMD Ryzen 5 6600H.

Sempre durante il CES 2022, AMD ha svelato la CPU AMD Ryzen 7 5800X3D con V-Cache 3D.