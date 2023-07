AMD Ryzen 5 7500F, il primo processore AM5 senza iGPU è in arrivo?

Neanche il tempo di dare il benvenuto ai nuovi processori Ryzen PRO di Serie 7000 per laptop e desktop, che già il Team Rosso sembra in procinto di lanciare un'altra CPU. A questo giro, però, stiamo parlando del processore AMD Ryzen 5 7500F, il primo della compagnia di Sunnyvale senza una GPU integrata.

Le ultime settimane sono state un periodo denso di lanci per AMD, con la presentazione dei Ryzen 7020C per Chromebook e con il lancio dei primi laptop con CPU Ryzen 7040HS. Nelle scorse ore, un tweet del leaker Harukaze5719 ha però svelato che il Ryzen 5 7500F è in arrivo: come per le CPU Intel, la lettera "F" alla fine del nome della componente significa che essa non è dotata di una GPU integrata.

Trattandosi di una CPU Ryzen 5, il Ryzen 5 7500F avrà 6 Core Zen4 e 12 Thread, con una frequenza di clock presumibilmente appena più bassa del "fratello maggiore" Ryzen 5 7600, che raggiunge sui P-Core un clock base pari a 3,8 GHz e uno in boost di 5,1 GHz. Possiamo dunque aspettarci che il Ryzen 5 7500F arrivi all'incirca a 3,6-3,7 GHz come frequenza base e a 4,9-5,0 GHz in boost.

Stando a quanto riporta VideoCardZ, la nuova CPU AMD arriverà questa settimana, dunque tra il 4 e il 9 luglio: a rivelarlo sarebbe stato un rivenditore coreano, che però ha immediatamente rimosso il listing della CPU dal suo sito web. Nei prossimi giorni, benché solo in America e limitatamente ai negozi della catena Micro Center, AMD lancerà il Ryzen 5 5600X3D: poiché la commercializzazione della CPU è prevista per il 7 luglio, è possibile che nella stessa giornata venga presentato anche il Ryzen 5 7500F.

Al momento, comunque, è difficile capire dove si collocherà il Ryzen 5 7500F in termini di prezzo e di appeal per i consumatori: la CPU dovrebbe essere venduta ad un prezzo di 219 o di 209 Dollari sul mercato internazionale, ovvero 10 o 20 Dollari in meno dell'AMD Ryzen 5 7600, che però vanta delle frequenze di clock leggermente più alte e una GPU integrata: su queste basi, è difficile pensare che il primo processore AM5 senza iGPU sarà un successo.