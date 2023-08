AMD Ryzen 5 7500F in vendita in Europa: è la CPU Ryzen 7000 meno costosa di tutte

A metà luglio, AMD ha lanciato il Ryzen 5 7500F sul mercato cinese: si tratta di una CPU entry-level, nonché del primo processore della linea Ryzen 7000 privo di una GPU integrata. Finalmente, ad un mese di distanza dal lancio orientale, il Ryzen 5 7500F arriva in Europa in formato standalone.

Sì, perché in realtà il Ryzen 5 7500F è in commercio nel Vecchio Mondo e negli Stati Uniti già da qualche settimana, ma finora è stato sempre integrato su build desktop preassemblate, il che ne ha reso pressoché impossibile l'acquisto come parte singola, almeno senza doversi rivolgere al mercato secondario.

Fortunatamente, anche questa limitazione sembra essere caduta negli ultimi giorni e ora il Ryzen 5 7500F è liberamente acquistabile online a prezzi che si avvicinano al MSRP del Team Rosso, fissato a 179 Dollari negli USA e a 199 Euro in Europa. Il processore potrebbe fare gola a molti videogiocatori nella fascia budget, dal momento che garantisce le ottime performance della linea Ryzen 7000 e della piattaforma AM5 ad un prezzo non troppo elevato. Per saperne di più, potete dare un'occhiata ai benchmark del Ryzen 5 7500F comparsi in rete negli scorsi giorni.

Al momento, in Europa il Ryzen 5 7500F è acquistabile solo presso pochi rivenditori, come il tedesco MindFactory e l'austriaco Future-X, che vendono la CPU al prezzo di 202 Euro. Nei prossimi giorni, però, è possibile che il processore faccia il suo debutto presso altri retailer, come Amazon.

In ogni caso, vi ricordiamo che il Ryzen 5 7500F è la CPU Ryzen 7000 meno costosa in commercio, almeno basandoci sul suo MSRP. In termini tecnici, la componente vanta 6 Core e 10 Thread e un clock base di 3,7 GHz, con un boost fino a 5.0 W. Il TDP del processore, invece, oscilla tra 65 e 88 W.