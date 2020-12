AMD Ryzen 5000, avvistate online tutte le CPU Mobile per laptop e notebook

Le nuove APU AMD Ryzen 5000H e 5000U per computer portatili con architetture Zen 3 e Zen 2, dette anche “Cezanne” e “Lucienne”, sono state scoperte in rete dal rinomato tipster momomo_us che, su Twitter, ha pubblicato alcune immagini di laptop ASUS e Lenovo non ancora annunciati e con questi processori in dotazione.

Innanzitutto, ricordiamo che questi nuovi chip, Ryzen 5000H per prestazioni elevate e Ryzen 5000U per consumo ridotto, sono attesi per la presentazione in occasione del grande evento CES 2021 del 12 gennaio, dove il CEO Lisa Su dovrebbe anche presentare la famiglia di schede grafiche Radeon RX 6700 basata su architettura RDNA2.

Detto ciò, vediamo quello che momomo_us ha scoperto nelle ultime ore: si parla di almeno quattro processori Ryzen 5000H (Ryzen 9 5900HX, Ryzen 9 5900H, Ryzen 7 5800H e Ryzen 5 5600H) di cui l’ammiraglia ha una CPU a 8 core e 16 thread, velocità di clock boost di 4,6 GHz e GPU attualmente sconosciuta. Esisterebbe anche una seconda variante chiamata Ryzen 9 5900HS, attesa per l’utilizzo nei laptop ASUS Zephyrus G14 e con velocità di clock boost pari a 4,5 GHz – contro i 4,3 GHz del predecessore Ryzen 9 4900HS – per un TDP fino a 35 W. AMD Ryzen 5 5600H è invece la CPU a 6 core con 12 thread con clock di base di 3,0 GHz e un boost clock di 4,1 GHz; anche in questo caso, però, non si sa ancora niente della GPU in dotazione.

Giungendo invece alla serie 5000U a bassa potenza, si parla dei tre modelli Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U e CPU Ryzen 5 5500U. Secondo i dati elencati dai rivenditori, la APU di fascia alta conta su 8 core e 16 thread, un clock di base di 1,8 GHz e un boost che arriva fino a 4,4 GHz; Ryzen 5 5600U invece presenterebbe 6 core e 12 thread per una velocità di clock base di 2,1 GHz e boost massima di 4,2 GHz. Infine, Ryzen 5 5500U ha una CPU con altrettanti core e thread, ma presenterebbe una frequenza base pari a 2,1 GHz e turbo a 3,95 GHz.

Essendo tutte indiscrezioni, consigliamo ai lettori di prendere tali informazioni con le pinze e attendere poco più di un mese per la presentazione ufficiale di tutte le APU Mobile AMD Ryzen 5000H e 5000U. Tra l’altro, di recente sono apparsi i primi benchmark su Geekbench 5 del modello di fascia alta AMD Ryzen 7 5800U.