AMD Ryzen 5000, le CPU saranno compatibili con le schede madri serie 300?

I nuovi processori AMD della serie Ryzen 5000 basati sull’inedita architettura Zen 3 presentati a inizio ottobre potrebbero essere, a sorpresa, compatibili anche con diverse schede madri della serie 300, lanciate sul mercato nel corso del 2017 con l’arrivo della prima generazione di CPU Ryzen. Sarà davvero così?

Le indiscrezioni sarebbero giunte tramite il forum Chiphell (che ha fornito anche l’immagine presente in calce all’articolo) e Twitter, tramite il noto tipster Harukaze5719. Secondo questi utenti, i partner AMD potrebbero offrire il supporto per le CPU desktop AMD Ryzen 5000 alle schede madri A320 e X370 che, almeno attualmente, potrebbero essere aggiornate/modificate con la beta del nuovo BIOS resa disponibile per le schede madri ufficialmente compatibili.

Come potete vedere nello screenshot in fondo all’articolo, un utente di Chiphell ha effettuato un test su una scheda madre ASRock A320M-HDV entry-level con il processore AMD Ryzen 9 5900X, per poi provare (con successo) anche la CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G, confermando il supporto anche alla serie Renoir con GPU Radeon integrata offerta dal colosso di Lisa Su. Secondo loro e Wccftech, i produttori di schede madri avrebbero già pronti i BIOS per schede madri X370 e A320 ma, essendo che AMD ha dichiarato ufficialmente che la nuova gamma di CPU non sarà compatibile con queste ultime, non ci si aspetta un rilascio, almeno non prossimamente.

Anche sul forum di Overclock.net l’utente Brko ha rivelato che Gigabyte ha già CPU Ryzen 5000 funzionanti sulle sue schede madri X370 e che il BIOS in versione Beta sarebbe incluso nel codice AGESA 1.1.0.0 già esistente. Insomma, ora restano soltanto alcune domande: AMD permetterà ai produttori di schede madri di rilasciare il BIOS ufficiale? Se sì, quando? Una risposta affermativa renderebbe felici moltissimi utenti, dato che altrimenti si troverebbero costretti a cambiare pressoché l’intera build del PC.

Nell’attesa di aggiornamenti, se siete interessati alla serie di processori Ryzen 5000 vi ricordiamo che abbiamo pubblicato la recensione di AMD Ryzen 5900X e 5800X.