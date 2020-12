AMD Ryzen 5000, le CPU Zen 3 sono quasi 2 volte più potenti della serie originale

Mentre si parla già delle APU AMD Ryzen 5000 e 6000 in arrivo tra 2021 e 2022, siti come Golem.de si sono occupati di un’analisi molto particolare riguardante il divario tra l’ultima generazione di CPU basata sull’architettura Zen 3 e la serie Zen originale ottenendo risultati decisamente sorprendenti, che non si vedono da oltre un decennio.

I dati raccolti hanno infatti mostrato che la serie AMD Ryzen 5000 registra un miglioramento delle prestazioni dell’81%; insomma, la società di Lisa Su avrebbe raddoppiato le performance dei core Zen di prima generazione in solamente quattro anni. Uno sbalzo più accentuato, come segnalato anche da Wccftech, rispetto ai guadagni gen-over-gen del 5-10% offerti da Intel: il salto IPC da Excavator a Zen risulta essere infatti del +52%, da Zen a Zen 2 del +13% e infine da Zen 2 a Zen 3 del 19%.

I test di Golem sono stati effettuati con le migliori piattaforme possibile per i rispettivi processori, ergo schede madri X470 e X570 con memorie RAM DDR-2666 per CPU Zen, DDR4-2933 per Zen+ e DDR4-3200 per i chip Zen 2 e Zen 3. I chip utilizzati sono tutti quelli a 8 core e 16 thread, ergo Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 5800X di AMD.

I risultati possono essere visti anche nel grafico sottostante: lato gaming, le CPU desktop AMD Ryzen 5000 registrano un aumento dell'81% delle performance, mentre lato applicazioni c’è un salto del +72%. Insomma, dati non da poco che si spera Intel possa eguagliare con la prossima generazione capitanata dal modello di punta Intel Core i9-11900K, di cui recentemente sono trapelati i dettagli tecnici e benchmark nel database di Ashes of The Singularity.

Rimanendo nel mondo AMD, l’APU top di gamma Ryzen 9 5900HX è altrettanto apparsa su Geekbench e i dati sono decisamente interessanti: rispetto alla rivale Intel Core i7-10700K, infatti, avrebbe registrato performance superiori del 14%, mentre rispetto alla cugina Ryzen 7 3800X mostrerebbe un vantaggio del 19%. Trattandosi però di indiscrezioni, invitiamo come sempre a prenderle con le pinze.