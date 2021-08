AMD Ryzen 5000G, le APU di nuova generazione sono in vendita

Svelate poco più di due mesi fa, le APU AMD Ryzen 5000G rappresentano un importante passo in avanti per l'industria, soprattutto in un periodo di forte carenza di schede video.

I nuovi processori Ryzen con grafica integrata per sistemi Desktop prendono le distanze dalla politica applicata nel corso della scorsa generazione, in cui le APU Ryzen 4000G furono rese disponibili esclusivamente tramite partner.

Oggi la storia cambia di nuovo e i Ryzen 5000G saranno finalmente disponibili per l'acquisto come componenti separati. L'annuncio ufficiale arriva direttamente da AMD, che ci ricorda anche i passi in avanti compiuti in termini di capacità di calcolo grazie all'architettura Zen3 ma il pieno potenziale di questi piccoli processori con Radeon Graphics si potrà raggiungere sfruttando appieno anche le altre tecnologie messe sul piatto dal team rosso.

In particolare, ricordiamo che le APU Ryzen 5000G saranno compatibili con AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost e Smart Access Memory.

Le nuove soluzioni AMD saranno in vendita a partire da oggi sul sito ufficiale ma ricordiamo che attualmente potrebbero esserci dei rallentamenti dovuti all'enorme domanda.

Nel frattempo, ricordiamo che presto arriveranno sul mercato anche le nuove soluzioni basate sulla scheda video AMD Radeon RX 6600XT, ultima fatica del produttore americano, basata sulla GPU AMD Navi 23.