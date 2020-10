AMD Ryzen 5600X nei benchmark single thread di PassMark è la CPU più veloce

Tra i vari nuovi processori desktop della serie Ryzen 5000 basati sull’architettura Zen 3 di recente si è parlato in particolare della variante Ryzen 5 5600X, che secondo il tipster harukaze5719 doveva competere con la CPU Intel Core i7-10700. Questi rumor sarebbero stati non solo confermati ma superati da benchmark single-thread apparsi online.

Tali test sarebbero stati ripresi da Videocardz e Wccftech dopo la pubblicazione su PassMark, dove nella sezione CPU Mark il chip Ryzen 5 5600X da 6 core e 12 thread con velocità di clock base pari a 3.7 GHz e boost a 4.6 GHz avrebbe raggiunto la vetta della classifica. Questo processore, grazie alla nuova architettura Zen 3 e alle migliorie applicate da AMD, avrebbe ottenuto 3495 punti superando così anche la CPU flagship Intel i9-10900K da 3177 punti nei benchmark single-thread. Rispetto al predecessore Ryzen 5 3600XT, invece, ci sarebbe una differenza delle prestazioni del +23%.

Al momento invece non sarebbero ancora apparsi benchmark sulle altre CPU della gamma Ryzen 5000; vedere però questi risultati nel prodotto di fascia media da 299 dollari fa pensare che, sempre se verificati in seguito al lancio, il resto della serie possa permettere ad AMD di ottenere altri risultati decisamente positivi. Non ci resta dunque che attendere il 5 novembre per comprendere a pieno le performance dei processori Ryzen con architettura Zen 3.

Se siete interessati all’acquisto di una delle CPU marchiate AMD in arrivo sul mercato e avete dubbi sulla compatibilità con le schede madri, eccovi la lista completa delle serie supportate ufficialmente.